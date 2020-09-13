Россия и Беларусь начнут учения "Славянское братство" уже в понедельник, 13 сентября. Они продлятся до 25 сентября.

Об этом сообщает "РИА Новости" в Телеграме со ссылкой на российское Минобороны.

Как отмечается, маневры пройдут на полигоне "Брестский".

По данным российского военного ведомства, в Беларусь поедут псковские десантники.

Также в Минобороны отметили, что после завершения учебных маневров в Беларуси российские солдаты должны вернуться обратно в РФ.

Напомним, в начале месяца стало известно, что Россия и Беларусь намерены провести совместные с Сербией военные учения под названием "Славянское братство-2020", которые пройдут на белорусской территории.

Подготовку к ним уже обсудили по телефону начальники генштабов РФ и Беларуси Валерий Герасимов и Александр Вольфович. Позже Сербия под давлением ЕС отказалась от участия в военных учениях в Беларуси.

Отметим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне протестов в стране впервые за четверть века привел войска в полную боевую готовность.