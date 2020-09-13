В ночь на воскресенье, 13 сентября, в Деснянском районе Киева произошло возгорание в пятиэтажке, в результате чего людей пришлось эвакуировать. Спасти удалось 33 человек, одна пенсионерка погибла.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева у себя на странице в Facebook.

Так, сообщение о пожаре в многоэтажке поступило спасателям в 03:05. По прибытию удалось выяснить, что огонь вспыхнул на первом этаже здания, где проживал психически больной человек. Он неоднократно совершал попытки поджечь собственное жилье.

Ликвидировать возгорание удалось в 04:16. Были эвакуированы 33 человека, среди них четверо детей. В ходе эвакуации на четвертом этаже многоэтажки была обнаружена 75-летняя женщина без сознания. Она умерла не приходя в сознание. Причину пожара сейчас выясняют следователи.

В Киеве загорелась пятиэтажка. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, в субботу, 12 сентября, в городе Южноукраинск в Николаевской области загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Пожар охватил площадь почти 500 кв. м.

Также "Страна" писала, что спасатели объявили наивысший уровень пожарной опасности на территории Украины, из-за возможного резкого увеличения числа стихийных пожаров в стране.