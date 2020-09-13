Пещерный медведь возрастом 39 тыс. лет найден в Якутии. Фото: siberiantimes.com

Местные оленеводы на острове Большой Ляховский в Якутии обнаружили мумию доисторического медведя. 

Об этом пишет издание "Siberian Times".

Как отмечается, по предварительным данным, возраст находки составляет около 39 тыс. лет. Внутри найденной туши, благодаря вечной мерзлоте, сохранились зубы, шерсть, нос и все внутренние органы. Ранее учёные находили лишь кости этого зверя.

Останки будут изучены в Северо-восточном Федеральном университете в Якутске. Учёные проведут радиоуглеродный анализ, чтобы определить точный возраст медведя.

Пещерный медведь - это доисторический вид медведя, живший в Евразии и вымерший около 15 тысяч лет назад.

В Якутии нашли мумию пещерного медведя. Фото: siberiantimes.com

В Якутии нашли мумию пещерного медведя. Фото: siberiantimes.com

Напомним, ранее в Якутии откопали скелет мамонта в шкуре, с шерстью и мягкими тканями.

Также сообщалось, что в в Якутии нашли самого древнего щенка, которому 18 тысяч лет.

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