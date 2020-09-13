По состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в Киеве подтвердились 310 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 20 медиков и 26 детей.

Об этом сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось на 310 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус забрал жизни 269 киевлян. На сегодня в столице уже 17 261 подтвержденный случай заражения Covid-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди заболевших:

- 166 женщин (от 18 до 82 лет);

- 118 мужчин (от 18 до 89 лет);

- 15 девочек (от 1 года до 16 лет);

- 11 мальчиков (от 2 до 16 лет).

Помимо этого, Кличко рассказал, что за сутки заболели 20 медиков. Госпитализировали 52 пациентов. Выздоровели 14 людей.

Больше всего зараженных обнаружили в Деснянском районе - 70 человек. В Дарницком районе подтвердились 54 случая заражения, а в Днепровском - 36 заболевших.

Напомним, сегодня общее число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 154 335 человек. За сутки болезнь подтвердилась у 2 476 человек. Скончались за день 20 пациентов.

Позже появилась свежая карта распространения болезни по регионам Украины.