В Краснодаре по ул. Российская пожар, начавшийся ночью, 13 сентября, полностью уничтожил 54 квартиры. Жильцов дома размещают в гостинице.

Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов в своем Телеграм-канале.

"Предварительная причина пожара - неисправность проводки. В доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры. Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделен еще один отель", - написал глава города.

Из-за возгорания в городе введен локальный режим ЧС, что позволит выплатить всем пострадавшим материальную помощь за счет городского бюджета.

"Уже сегодня будет начат демонтаж опасных конструкций, затем в доме начнутся следственные действия. На это время обеспечим круглосуточную охрану. Будем стараться, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры максимально быстро", - написал Первышов.

По информации МЧС, пожар произошел в ночь на воскресенье в восьмиэтажном жилом доме по ул. Российская, 267/6 в Краснодаре. Загорелась деревянная мансарда. Площадь возгорания составила 4,4 тыс. кв. метров. Пострадавших нет. Были эвакуированы 300 жильцов. Огонь удалось потушить к 07:43 по киевскому времени.

Прокуратура организовала проверку. По ее данным, в доме 384 квартиры и 164 коммерческих помещений. Предварительно установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже, после чего распространилось на другие помещения. Огнем уничтожен восьмой - мансардный этаж здания. Дом не газифицирован.

Фото: МЧС России

Напомним, вчера пожарные почти час тушили 9 машин, которые загорелись в Северодонецке.

Также мы писали, что в Донецкой области вспыхнула деревянная церковь XIX века.