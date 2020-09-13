Медики оценивают состояние бывшего политзаключенного России и активиста Владимира Балуха как стабильно тяжелое, но "без неожиданностей".

Об этом заявила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко у себя в Facebook.

"От лечащих врачей Владимира Балуха: "Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Нужно время. Все, что нужно, есть. Под контролем!" - говорится в сообщении.

Также Геращенко уточнила, что на данный момент Балух находится без сознания.

Напомним, во вторник, 8 сентября, Балуха избили в Гидропарке, похитили телефон и банковскую карту, у мужчины тяжелая черепно-мозговая травма, его прооперировали.

Уже 11 сентября стало известно, что врачи ввели его в медикаментозную кому.

По данным Нацполиции, Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в заведении на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи.

Владимир Балух вернулся на родину год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена пленными вместе с еще 35 людьми. После этого Балух работал в офисе украинского омбудсмена в Киеве, а на местных выборах-2020 присоединился к команде Порошенко.