В субботу, 12 сентября, в городе Южноукраинск в Николаевской области загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Пожар охватил площадь почти 500 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, инцидент произошел в 15:35, на пульт управления поступило сообщение о том, что горит городской полигон твердых бытовых отходов.

"По прибытию спасателей к месту установлено, что на территории полигона ТБО горит мусор на площади 500 кв м. В настоящее время продолжается тушение пожара", - говорится в сообщении.

Всего к тушению были привлечены три водовозки и один бульдозер от коммунального предприятия "Служба коммунального хозяйства". На данный момент тушение продолжается.

Под Николаевом загорелся полигон твердых бытовых отходов. Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что пожарная опасность в последние дни наблюдалась по всей территории страны: спасатели предупредили об угрозе пожаров в зоне отчуждения, а в Донецкой области вспыхнула деревянная церковь XIX века.