Состоялся финальный поединок US Open-2020 в женском одиночном разряде между японкой Наоми Осакой и белорусской Викторией Азаренко.

Видеообзор матча опубликован на официальном канале US Open в YouTube.

Отметим, что в начале матча лучше себя показала Азаренко. Спортсменка завершила первую партию в свою пользу, разгромив соперницу со счетом 6:1. Во втором сете белоруска также вела 2:0, однако затем Осака полностью изменила ход игры. Ей удалось отыграться и взять эту партию и решающий третий сет с одинаковым счетом 6:3.

Итоговый счет финала в пользу Осаки - 1:6, 6:3, 6:3. Японка стала первой чемпионкой US Open за последние 25 лет, которой удалось завоевать титул, проиграв первый сет в финале.

Напомним, ранее разгневанного Джоковича дисквалифицировали на US Open после того, как он попал мячом в судью.

Также сообщалось, что Свитолина отказалась играть на US Open из-за риска заразиться коронавирусом.