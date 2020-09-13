Спасатели объявили наивысший уровень пожарной опасности на территории Украины (где сегодня 13 сентября будет тепло и солнечно - Ред.), из-за возможного резкого увеличения числа стихийных пожаров в стране.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, в эти выходные на юге и в Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах часто являются последствия человеческой легкомысленности.

"Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках", - говорится в сообщении.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике предупредили об угрозе пожаров в зоне отчуждения.

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