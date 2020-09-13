Минздрав показал данные распространения коронавируса по регионам Украины на 13 сентября
В воскресенье, 13 сентября, появилась свежая карта распространения коронавируса по регионам Украины. За последние сутки болезнь подтвердилась у 2 476 человек. Скончались за день 20 пациентов.
Об этом сообщает Telegram-кал "Коронавірус у регіонах".
Итак, вот данные на 13 сентября по регионам Украины
- Винницкая обл. - 4 808 (+52)
- Волынская обл. - 6 289 (+65)
- Днепропетровская обл. - 3262 (+86)
- Донецкая обл - 2 095 (+69)
- Житомирская обл. - 4 292 (+98)
- Закарпатская обл. - 8 625 (+93)
- Запорожская обл. - 2347 (+105)
- Ивано-Франковская обл. - 11 215 (+132)
- Кировоградская обл - 904 (+12)
- Киев - 17 261 (+310)
- Киевская обл. - 6 849 (+99)
- Львовская обл. - 16 914 (+140)
- Луганская обл. - 586 (+24)
- Николаевская обл. - 1 953 (+24)
- Одесская обл. - 9 482 (+100)
- Полтавская обл. - 1 195 (+34)
- Ровенская обл. - 10 469 (+100)
- Сумская обл. - 2 401 (+78)
- Тернопольская обл. - 8882 (+225)
- Харьковская обл. - 12 584 (+180)
- Херсонская обл. - 628 (+32)
- Хмельницкая обл. -3 968 (+118)
- Черновицкая обл. - 12 117 (+129)
- Черкасская обл. - 2 495 (+111)
- Черниговская обл. - 2 714 (+60)
Напомним, сегодня общее число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 154 335 человек.
Также писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль к концу сентября прогнозирует ежедневный прирост в три тысячи.
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