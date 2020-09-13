В воскресенье, 13 сентября, появилась свежая карта распространения коронавируса по регионам Украины. За последние сутки болезнь подтвердилась у 2 476 человек. Скончались за день 20 пациентов.

Об этом сообщает Telegram-кал "Коронавірус у регіонах".

Итак, вот данные на 13 сентября по регионам Украины

Винницкая обл. - 4 808 (+52)





Волынская обл. - 6 289 (+65)





Днепропетровская обл. - 3262 (+86)





Донецкая обл - 2 095 (+69)





Житомирская обл. - 4 292 (+98)





Закарпатская обл. - 8 625 (+93)





Запорожская обл. - 2347 (+105)





Ивано-Франковская обл. - 11 215 (+132)





Кировоградская обл - 904 (+12)





Киев - 17 261 (+310)





Киевская обл. - 6 849 (+99)





Львовская обл. - 16 914 (+140)





Луганская обл. - 586 (+24)





Николаевская обл. - 1 953 (+24)





Одесская обл. - 9 482 (+100)





Полтавская обл. - 1 195 (+34)





Ровенская обл. - 10 469 (+100)





Сумская обл. - 2 401 (+78)





Тернопольская обл. - 8882 (+225)





Харьковская обл. - 12 584 (+180)





Херсонская обл. - 628 (+32)





Хмельницкая обл. -3 968 (+118)





Черновицкая обл. - 12 117 (+129)





Черкасская обл. - 2 495 (+111)





Черниговская обл. - 2 714 (+60)

Напомним, сегодня общее число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 154 335 человек.

Также писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль к концу сентября прогнозирует ежедневный прирост в три тысячи.