Карта распространения коронавируса по регионам Украины. Фото: Страна

В воскресенье, 13 сентября, появилась свежая карта распространения коронавируса по регионам Украины. За последние сутки болезнь подтвердилась у 2 476 человек. Скончались за день 20 пациентов.

Об этом сообщает Telegram-кал "Коронавірус у регіонах".

Итак, вот данные на 13 сентября по регионам Украины

  • Винницкая обл. - 4 808 (+52)

  • Волынская обл. - 6 289 (+65)

  • Днепропетровская обл. - 3262 (+86)

  • Донецкая обл - 2 095 (+69)

  • Житомирская обл. - 4 292 (+98)

  • Закарпатская обл. - 8 625 (+93)

  • Запорожская обл. - 2347 (+105)

  • Ивано-Франковская обл. - 11 215 (+132)

  • Кировоградская обл - 904 (+12)

  • Киев - 17 261 (+310)

  • Киевская обл. - 6 849 (+99)

  • Львовская обл. - 16 914 (+140)

  • Луганская обл. - 586 (+24)

  • Николаевская обл. - 1 953 (+24)

  • Одесская обл. - 9 482 (+100)

  • Полтавская обл. - 1 195 (+34)

  • Ровенская обл. - 10 469 (+100)

  • Сумская обл. - 2 401 (+78)

  • Тернопольская обл. - 8882 (+225)

  • Харьковская обл. - 12 584 (+180)

  • Херсонская обл. - 628 (+32)

  • Хмельницкая обл. -3 968 (+118)

  • Черновицкая обл. - 12 117 (+129)

  • Черкасская обл. - 2 495 (+111)

  • Черниговская обл. - 2 714 (+60)

Напомним, сегодня общее число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 154 335  человек.

Также писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль к концу сентября прогнозирует ежедневный прирост в три тысячи.

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