В американском городе Мишавака в штате Индиана произошла стрельба в торговом центре. В результате один человек погиб.

Об этом сообщат "ABC News" со ссылкой на местные власти.

По информации телеканала, стрельба случилась около 15:00 по местному времени. ТРЦ был эвакуирован.

Как отмечает местный телеканал "WSBT" со ссылкой на полицию, погибший - 22 летний афроамериканец. Правоохранители пока никого не задержали. Торговый центр будет закрыт до конца дня.

Напомним, недавно в киевском ТРЦ на Оболони неизвестный открыл стрельбу по ногам посетителя. В результате посетителя с ранением доставили в больницу.

Также мы писали, что в Техасе мужчина ранил трех копов, которые пытались предотвратить стрельбу в жилом доме.