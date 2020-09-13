В торговом центре в США произошла стрельба, есть погибший афроамериканец
В американском городе Мишавака в штате Индиана произошла стрельба в торговом центре. В результате один человек погиб.
Об этом сообщат "ABC News" со ссылкой на местные власти.
По информации телеканала, стрельба случилась около 15:00 по местному времени. ТРЦ был эвакуирован.
Как отмечает местный телеканал "WSBT" со ссылкой на полицию, погибший - 22 летний афроамериканец. Правоохранители пока никого не задержали. Торговый центр будет закрыт до конца дня.
Напомним, недавно в киевском ТРЦ на Оболони неизвестный открыл стрельбу по ногам посетителя. В результате посетителя с ранением доставили в больницу.
Также мы писали, что в Техасе мужчина ранил трех копов, которые пытались предотвратить стрельбу в жилом доме.