Американский президент Дональд Трамп отправится в Калифорнию, которая сильно пострадала от масштабных лесных пожаров, охвативших страну.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, в понедельник, 14 сентября, Трамп посетит парк Маккеллан, где его проинформируют о лесных пожарах местные и федеральные спасательные службы.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джаж Дирр, с середины августа Трампа уже несколько раз обсуждал ситуацию с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

"Президент продолжает поддерживать тех, кто борется с бушующими лесными пожарами в рамках проводимых на местах, поддерживаемых на уровне штатов и федерального центра операций по ликвидации чрезвычайных ситуаций", - заявил Дирр.

Кроме того, Трамп подписал декларацию о крупном стихийном бедствии в Калифорнии, по которой штату будет оказана помощь на федеральном уровне.

Напомним, западные штаты США - Калифорния, Орегон и Вашингтон - уже три недели страдают от бушующих лесных пожаров. Стихия, которой способствует засушливая погода, разрушила тысячи домов и стала причиной смерти по меньшей мере 25 человек.

Ранее сообщалось, что на фоне лесных пожаров в США Байден обвинил Трампа в отрицании климатических проблем планеты.