Президент Владимир Зеленский рассказал, зачем партия "Слуга народа" решила выдвинуть комика Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы.

Об этом глава страны сообщил во время общения со СМИ в рамках поездки в Одесскую область, передает "УНИАН".

"Что касается Филимонова, почему именно он? Мы находимся в прекрасном городе-герое Одесса. Город, я считаю, действительно герой. Я говорю не только о Второй мировой войне, не только о войне на Донбассе, я говорю о тех героях, которые представляли ее (Одессу - Ред.) всю жизнь - великие писатели, художники, ученые и спортсмены, которые превратили этот город в жемчужину", - сказал он.

По мнению Зеленского, Одесса нуждается в символе честности, культурном лидерстве, порядочности, мэре, которого знают не только в Одессе, но и за рубежом.

"Знают не из-за каких-то уголовных дел, а знают, как честного, известного, я считаю, легендарного человека. Любят говорить, что он (Филимонов - Ред.) какой-то КВНщик. Мне кажется, что это звучит очень обидно, и не слово КВНщик, потому что тот, кто "служил" в КВН, знает, что это очень сложно. Он представлял Одессу на уровне всех стран СНГ, и были чемпионами (команда КВН из Одессы - Ред.) и тогда не говорили мол какой-то там, а говорили - наш символ, это гордость и лицо Одессы", - добавил президент.

Также он отметил, что в команду Филимонова входят бизнесмены, спортсмены и культурные деятели.

"Я считаю, что эти люди не дадут в обиду ваш прекрасный город. Потому что у Одессы много за эти годы забрали или власть имущие, или еще какие-то товарищи, как собственники танкера "Делфи". Мне кажется, что вернуть это могут люди, прежде всего, порядочные. Я так считаю, это мое мнение, я хочу, чтоб нам не было стыдно за кандидата, который идет от нас (от партии "Слуга народа" - Ред.). Я не хочу заниматься никакой агитацией, никого уговаривать, я считаю, что это несправедливо. Мы с любым человеком будем находить контакт. Мне небезразлично, что происходит в Одессе", - заявил глава государства.

Напомним, 31 августа стало известно, что "Слуги народа" выдвинули в мэры Одессы квнщика Филимонова и заключили союз с Трухановым.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как менялись взгляды Зе-кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова.