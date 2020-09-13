Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Конституционный Суд или Верховная Рада должны прописать механизм реализации решения КС о том, что назначение главы НАБУ Артема Сытника было неконституционным.

Об этом она рассказала в интервью Савику Шустеру.

"Я считаю, что, поскольку такое решение Конституционного Суда, оно окончательное, то оно имеет силу закона... Но судьи Конституционного Суда, приняв решение, действительно не прописали механизм его реализации.

Поэтому сейчас этот недостаток надо исправить. Или это должен сделать Конституционный Суд, или это должна сделать Верховная Рада. Потому что проблема есть", - сказала она.

На вопрос, не может ли это сделать президент своим указом, генпрокурор напомнила, что КС признал неконституционными именно полномочия президента о назначении директора НАБУ.

Кроме того, она отметила, что международным партнерам Украины нет оснований волноваться о независимости работы НАБУ из-за этой ситуации.

"Давайте отделять людей от институтов. Ни у кого из нас нет частной собственности на ту должность, которую ты занимаешь. Вопрос же не в фамилии, а в институтах. Институты должны работать абсолютно независимо и так, как прописано в законе. Поэтому оснований для международных партнеров переживать, что что-то происходит с институтами, абсолютно никаких нет", - заявила генпрокурор.

Отметим, что в полномочия Конституционного суда не входит "прописывать механизмы" реализации законодательных норм. Судьи КСУ могут только толковать Конституцию и давать заключения о соответствии отдельных нормативно-правовых актов основному закону.

Напомним, ранее Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

По мнению суда, экс-президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

Сам Сытник заявил, что такое решение КС не влечет за собой юридических последствий, а потому не означает прекращение его полномочий.