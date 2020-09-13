В Украине, по состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, за сутки зафиксировано 2 476 новых случаев заражения Covid-19.

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 154 335 человек. Вчера, 12 сентября, в Украине было зафиксировано 3103 случая заражения, а общее число выявленных случаев Covid-19 составляло 151 859.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 3 148 пациентов с этим диагнозом. Выздоровели уже 68 346 жителей страны. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 82 841 человек (+ 2 476 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская девушка Бонда Ольга Куриленко победила коронавирус. Фото

Между тем в Минздраве думают над введением "красной" карантинной зоны для всей Украины.

Также писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль к концу сентября прогнозирует ежедневный прирост в три тысячи.