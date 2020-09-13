Еще 6 сентября были прекращены испытания препарата от коронавирусной болезни Covid-19 производства компании AstraZeneca, которые проводились на базе Оксфордского университета, из-за побочного эффекта у одного из добровольцев. Однако уже 12 сентября клинические исследования были возобновлены.

Об этом информирует пресс-служба фармацевтической компании.

Сообщается, что соответствующее решение было принято после того, как Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Британии (MHRA) подтвердило безопасность испытаний.

При этом в компании до сих пор не уточнили, какие побочные эффекты наблюдались у добровольца, испытавшего вакцину на себе. Однако по данным журналистов, у него был выявлен поперечный миелит - воспалительное заболевание костного мозга, которое обычно возникает из-за наличия вируса в организме.

Стоит отметить, что на данный момент до третьей фазы испытания вакцины от Covid-19 в США дошли компании AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

Тем временем в России первая партия вакцины от Covid-19 "Спутник V" уже поступила в гражданский оборот. В свою очередь украинские власти решили не закупать российский препарат, а подождать, пока его аналог произведут в ЕС и США.

Ранее мы писали, что по мнению советника главы Минздрава России Сергея Глаголева, документ о вакцинации от коронавируса вскоре станет обязательным при международных перелетах и путешествиях.