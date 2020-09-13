Сегодня, 13 сентября, в Украине сохранится солнечная погода без осадков. Наиболее жарко будет в Закарпатской области и на юге.

Об этом гласит прогноз погоды от Укргидрометцентра на воскресенье.

Так, на западе Украины ночью столбики термометров опустятся до +9...+14 градусов, днем воздух прогреется до +23...+30. А в Закарпатской области ожидается совсем летняя жара - до +30 градусов.

В северных областях сегодня днем +24...+27 градусов тепла. В восточных регионах до +25...+27.

На юге Украины днем столбики термометров покажут +26...+29.

В центральной части страны и Киеве днем температура поднимется до +25...+27.

Напомним, в первый день осени жара в Киеве побила многолетний рекорд.

Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода в понедельник, 14 сентября.