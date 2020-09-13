Власти США должны готовиться к возможной войне с Россией или Китаем. Об этом заявил глава штаба ВВС США Чарльз Браун в своем докладе "Ускорьте изменения", пишет издание "Defense News".

"Будущая война с любой из стран может повлечь за собой боевые потери сравнимые по масштабам с потерями в таком конфликте, как Вторая мировая война", - заявил он.

Как считает Браун, американское армейское руководство недостаточно серьезно относится к угрозе будущей войны. Для победы страна должна развивать ресурсы и делать упор на разработку новых технологий. Более конкретный перечень необходимых действий глава штаба намерен представить 14 сентября.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Пентагон в развязывании войн ради обогащения военных заводов. По его словам, Министерство обороны США часто стремится развязать войну ради увеличения доходов предприятий, производящих оружие и боеприпасы.

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