Американская компания SpaceX через неделю завершит строительство нового прототипа космического корабля Starship, который по задумке изобретателей будет задействован для полетов на Марс.

Об этом в субботу, 12 сентября, сообщил основатель компании Илон Маск в своем Twitter.

"SN8 Straship с (носовыми) стабилизаторами и носовым обтекателем должен быть готов примерно через неделю. Потом статическое огневое испытание, проверки и полет на 60 тысяч футов (18,3 тысячи метров - Ред.) и обратно. Так или иначе впечатления гарантированы!" - написал миллиардер.

Стоит отметить, что согласно заявлениям инженеров, многоразовый космический корабль Starship может вместить в себя 100 космических туристов, желающих посетить Марс.

Напомним, в начале августа компания успешно испытала прототип второй ступени сверхтяжелой ракеты Starship SN5.

Ранее мы писали, что SpaceX объявила набор инженеров для строительства плавучих космических портов для корабля Starship. Ожидается, что они будут использоваться для путешествий на Луну, Марс и вокруг Земли.