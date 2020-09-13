На легендарном "Дереве Цоя" в Киеве установили охранный знак. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает пресс-служба Киевского эколого-культурного центра.

Как отмечается, "Дерево Цоя" стало популярным после выхода короткометражного фильма "Конец каникул" 1986 года, в котором снимался Виктор Цой.

Достопримечательность располагается около Березняков, на пляже озера Тельбин. За 60 лет своего существования дерево достигло 18 метров в высоту, а диаметр каждого из тех стволов - более полуметра в обхвате.

Отметим, что охранный статус предполагает запрет на вырубку, санитарные обрезки и строительство рядом с ботаническим памятником.

Напомним, ранее "Дерево Цоя" у озера Тельбин в Киеве признали ботаническим памятником.

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