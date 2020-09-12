Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что бывший генпрокурор Святослав Пискун сам подал заявление на уход с должности ее внештатного советника.

Об этом Венедиктова заявила в интервью Савику Шустеру, опубликованному в YouTube.

"Заявление о том, что бы Святослав Михайлович перестал быть советником, он подал сам. И это было вызвано тем, что все-таки он очень активно занимается политической деятельностью.

Так или иначе советник генерального прокурора должен заниматься тем направлением, на которое его приглашали. И когда направление немного расширяется, то это может ставить под сомнение беспристрастность самого генпрокурора. Я очень стараюсь быть вне политики и не вмешиваться в политические процессы", - заявила генпрокурор.

Также Венедиктова назвала "абсолютно ложной" информацию о том, что на нее давили из Офиса президента с требованием уволить Пискуна.

Напомним, Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля. Она намекнула, что взяла бывшего генпрокурора в советники из-за его опыта и эффективности.

Однако уже 25 августа стало известно, что Венедиктова уволила Пискуна с поста своего советника.

Отметим, что 61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.