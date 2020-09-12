С января по август 2020 года Украина импортировала шоколада в виде плиток или батончиков без начинки на 11,87 млн долларов, что на 61,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

По данным ведомства, в январе-августе 2019 года Украина купила этого продукта за границей только на 7,37 млн долл., а в этом году объем вырос более чем в 1,5 раза. При этом больше всего в этом году Украина импортировала из Польши (3,41 млн долл.), Германии (2,48 млн долл.) и Швейцарии (1,26 млн долл.).

А на экспорт в январе-августе 2020 года Украина отправила шоколада на 26,85 млн долл., что больше на 3,71% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда экспорт составил 25,89 млн долл. Больше всего шоколада в этом году Украина продала в Великобританию (4,54 млн долл.), Беларусь (3,16 млн долл.) и Венгрию (2,63 млн долл.).

Напомним, ранее стало известно, что в 2020 году Украина импортировала картофеля на 503% больше чем в прошлом году.

Также сообщалось, что Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%.