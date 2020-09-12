Реконструкция здания Одесской областной филармонии может быть включена в программу "Большая стройка" на 2021 год.

Об этом в субботу, 12 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Одесскую область.

Глава государства пообщался с выдающимися деятелями культуры региона. Архитектор Владимир Суханов рассказал президенту о проблемах здания филармонии. По его словам, сооружение, возведенное в конце XIX века, требует немедленного капитального ремонта.

"Это единственная концертная площадка такого уровня на юге страны", - заявил Зеленский.

В свою очередь губернатор Одесской области Максим Куцый заявил, что на средства меценатов был профинансирован ремонт вентиляции в здании.

"Государство должно провести глобальную реконструкцию. Должны быть серьезные капиталовложения", - уверен Зеленский.

Также Куцый добавил, что в областном бюджете на следующий год могут быть заложены средства на разработку проекта реконструкции филармонии. Сам ремонт может быть завершен через два года.

"Надо делать. Не хочется войти в реставрацию на пять-десять лет", - ответил на это президент.

"У нас есть программа "Большая стройка". На следующий год мы начинаем "Большую стройку" в культуре. Мы выбираем приоритетные объекты культурного наследия по всей стране", - отметил Зеленский.

Главный дирижер Национального одесского филармонического оркестра Хобарт Эрл высказал мнение, что в рамках реконструкции необходимо улучшить акустику концертного зала.

Также деятели культуры призвали Зеленского решить вопрос реставрации и возвращения в Одессу картины Микеланджело Меризи да Караваджо "Взятие Христа под стражу".

"Взятие Христа под стражу", Микеланджело Меризи да Караваджо

"Это единственное полотно мастера в Украине. В 2008 году картина была похищена. Позже злоумышленников нашли. В связи с тем, что суд над похитителями картины продолжается, она до сих пор имеет статус вещественного доказательства, что также делает невозможным ее перемещение и экспонирование. Полотно пока на ответственном хранении в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре в Киеве, где уже третий год продолжается его восстановление. Художники призвали завершить реставрацию картины до следующего года, когда мир будет отмечать 450-летие со дня рождения Караваджо", - заявили в пресс-службе Офиса президента.

Во время встречи Зеленский позвонил министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко. После разговора президент сообщил, что предложил чиновнику включить реконструкцию здания филармонии в программу "Большая стройка" и поспособствовать завершению работ по реставрации полотна "Взятие Христа под стражу".

Напомним, во время рабочего визита в Одесскую область Зеленский рассказал, почему украинцы голосуют за опытных политиков, а также пообещал раскрыть название политической партии, с которой связаны виновные в затянувшемся поднятии танкера "Делфи" с пляжа "Дельфин".