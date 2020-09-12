Главный конкурент президента США Дональда Трампа на выборах главы страны Джо Байден обвинил Трампа в отрицании очевидных фактов климатических перемен на фоне лесных пожаров, которые охватили страну.

Его слова в субботу, 12 сентября, передает "РИА Новости".

"Наука ясна, смертельно опасные признаки, как эти, однозначны: климатические изменения представляют непосредственную экзистенциальную угрозу нашему образу жизни. Президент Трамп может попытаться отрицать эту действительность, но факты неоспоримы", - сказал Байден.

Отмечается, что заявление было сделано спустя 10 минут после того, как стало известно о поездке Трампа в Калифорнию, которая сильно пострадала от пожаров.

Предвыборная программа Байдена содержит пункт о полном переходе Соединенных Штатов к 2050 году на чистые источники энергии.

Напомним, крупные пожары произошли на западе страны в августе. Их распространению способствует низкая влажность и сильная жара. Жертвами огня стали около 20 человек.

Ранее Трамп пообещал экономическое чудо для США, если победит на выборах.