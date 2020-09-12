Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по делу о "вагнеровцах". Ведомство проверит факты разглашения данных "оперативно-розыскной деятельности" и "предварительного расследования".

Об этом в субботу, 12 сентября, ведомство сообщило в ответ на соответствующее обращение народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

"Я написал депутатское обращение о расследовании разглашения данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси. В ответ на этот запрос мне сообщили, что Главное следственное управление СБУ уже начало досудебное расследование в уголовном производстве №22020000000000213 от 8 сентября 2020 по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 387 Уголовного Кодекса Украины "Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования", - написал нардеп в своем Телеграм-канале.

Напомним, в конце июля под Минском были задержаны 33 российских наемника. В Беларуси заявили, что боевики работали на ЧВК "Группа Вагнера" и прибыли на территорию республики для дестабилизации обстановки перед выборами президента.

В свою очередь Офис генпрокурора Украины направил белорусским коллегам обращение по поводу выдачи 28 наемников, так как они подозреваются в незаконном участии в военных действиях на Донбассе. Однако уже 14 августа Беларусь передала задержанных Российской Федерации.

В свою очередь ряд политиков, близких к Петру Порошенко и Александру Турчинову, обвинили Банковую в госизмене в связи с делом задержанных в Минске "вагнеровцев". Они заявляли, что наемников выманили в Беларусь из РФ украинские спецслужбы, чтобы перевезти их в Украину и задержать и якобы у Зеленского решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией. И "слили" информацию Лукашенко. "Страна" подробно рассказывала об этой истории.

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