Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские избиратели зачастую не решаются голосовать за новые лица в политике, из-за чего те набирают малый процент на выборах и лишаются возможности проявить себя.

Об этом глава государства заявил в ходе брифинга в Одессе в субботу, 12 сентября.

"Сейчас почти во всех областных городах у мэров рейтинги высочайшие. Люди любят что-то знакомое. Это когда мы приходим к телевизору, садимся на диван, и клацаем. Хотим что-то очень знакомое, а иногда там мы пролистываем что-то уникальное, и не даем возможности кому-то себя проявить. Поэтому я считаю, что судить нужно не потому, как ты там кого-то знаешь, а судить по порядочности, честности, и давать возможность. Потому что Украина уникальная страна, которая дает возможности, и я этому пример", - сказал Зеленский.

Также Зеленский рассказал о том, кого считает национальной элитой Украины.

"Это так говорится - "наши элиты", когда говорят о каких-то политических фигурах. Для меня элита - это необязательно, чтобы знали человека. В политику, как правило, идут люди, которых знают", - отметил Зеленский.

По его словам, элита страны - это врачи, военные, ученые, которые могут быть не известны широкой общественности, но делают очень много важного и полезного для Украины.

"Я хотел бы, чтобы такие люди не боялись идти в политику. Но поверьте, найти непросто, чтобы человек был и элитой, и имел национальный рейтинг, и у него была узнаваемость", - добавил президент.

Видео: YouTube/ НАШ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября приехал в Одесскую область с рабочим визитом. В Одессе глава государства на встрече с журналистами рассказал о важности грядущих местных выборов, а также пообещал вскоре раскрыть, к какой политической партии имеют отношение люди, виновные в затянувшемся процессе подъема токсичного судна "Делфи".