Российский режиссер Андрей Кончаловский удостоился специального приза жюри Венецианского кинофестиваля за фильм "Дорогие товарищи".

Трансляция церемонии награждения велась в YouTube.

"Спасибо большое. Я хочу поблагодарить мою коллегу и жену Юлию Высоцкую. Также я хочу поблагодарить продюсера и друга Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино. И, конечно, спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что подождала меня", - сказал Кончаловский.

Награду Кончаловский получил за историческую драму "Дорогие товарищи", которая рассказывает о разгоне демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Тогда группа рабочих вышла протестовать на улицы, требуя повысить им зарплату и улучшить условия жизни. Однако по ним открыли огонь войска, в результате чего погибли 26 человек и десятки получили ранения.

Главную роль в картине сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая.

Отметим, что специальный приз жюри - это одна из шести главных наград кинофестиваля. По значимости она уступает лишь Золотому льву, Призу Большого жюри и Серебряному льву за режиссуру.

Также на Венецианском кинофестивале были отмечены:

главной наградой, "Золотым львом", фильм "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао;





Гран-при жюри получила мексиканская антиутопия "Новый порядок";





лучшей актрисой признана британка Ванесса Кирби за роль в фильме "Части женщины".

Справка "Страны"

"Новочеркасский расстрел" произошел 1-2 июня 1962 года в городе Новочеркасске Ростовской области СССР в результате забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) и других горожан.

Выступление было подавлено силами армии и КГБ СССР, а вся информация о новочеркасских событиях, в том числе о количестве жертв и раненых, была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, ещё 87 человек получили ранения. Семерым из "зачинщиков" забастовки были вынесены смертные приговоры, и они были расстреляны, остальные получили длительные сроки лишения свободы.

Напомним, в 2016 году Кончаловский получил "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля за фильм с Юлией Высоцкой.

Также мы писали, что украинский режиссер получила приз на кинофестивале Sundance за фильм о Донбассе.