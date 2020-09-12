Нынешний состав Рады доработает до конца созыва - Разумков
По мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, нынешний состав парламента доработает до конца своей каденции.
Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsOne, опубликованном в субботу, 12 сентября.
"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - сказал спикер Рады.
Разумков добавил, что на сегодняшний день нет законных оснований для роспуска парламента.
Видео: YouTube/ NewsOne
При этом ранее спикер Рады говорил, что готов выполнить указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, если он вдруг появится и если для этого будут конституционные основания.
Напомним, недавно председатель Верховной Рады заявил, что в ближайшее время не стоит ждать значительных перестановок в украинском правительстве.