По мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, нынешний состав парламента доработает до конца своей каденции.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsOne, опубликованном в субботу, 12 сентября.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - сказал спикер Рады.

Разумков добавил, что на сегодняшний день нет законных оснований для роспуска парламента.

Видео: YouTube/ NewsOne

При этом ранее спикер Рады говорил, что готов выполнить указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, если он вдруг появится и если для этого будут конституционные основания.

Напомним, недавно председатель Верховной Рады заявил, что в ближайшее время не стоит ждать значительных перестановок в украинском правительстве.