Министерство финансов США, которое недавно наложило санкции на депутата Андрея Деркача из-за попыток вмешаться в американские выборы 2020 года, собираются ввести ограничения и против депутата Александра Дубинского и экс-генпрокурора Юрия Луценко, которых считают сообщниками Деркача.

Об этом сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале со ссылкой на источники.

"В период с конца 2019 до середины 2020 он (Деркач - Ред.) проводил скрытую кампанию влияния, культивируя ложный нарратив в отношении должностных лиц США с прицелом на выборы президента Америки 2020 года с целью завершить все перед днем голосования", - говорится в сообщении Минфина США.

Информация Деркача продвигались в западных медиа путем пресс-конференций, интервью и заявлений.

По словам Лещенко, имеется в виду пресс-конференция Деркача за 20 ноября 2019 года, в которой принимал участие Александр Дубинский.

"Это же безумие многократно транслировал и бывший генпрокурор Юрий Луценко, который, похоже, и снабжал Деркача материалами из уголовных производств для продвижения сценария Деркача в интересах России", - пишет Лещенко.

Он отметил, что санкции в адрес Луценко и Дубинского могут предполагать внесение в черный список на въезд в США, санкции Министерства финансов и другие меры воздействия.

Отметим, что официальных подтверждений информации Лещенко пока нет.

Напомним, 10 сентября стало известно, что власти США ввели новые санкции из-за вмешательства в американские президентские выборы. В список попали три гражданина Российской Федерации и один украинский нардеп - Деркач.

Как писала "Страна", санкции предусматривают замораживание активов Деркача, находящихся в юрисдикции США, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты с использованием этих активов.