Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю грузовика, который совершил ДТП, в результате чего погибло шесть человек в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Сегодня, 12 сентября, Бориспольский горрайонный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения в отношении водителя - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала 21-летнего водителя грузовика DAF. Ему было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь с 10 на 11 сентября произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик, микроавтобус и легковушка. Вначале сообщалось о 4 погибших и 12 пострадавших. Позже число погибших в аварии увеличилось до 5 человек, пострадавших - до 20. Затем стало известно о 6 погибших.

Как сообщалось, под Киевом в результате ДТП погиб мотоциклист, пролетев перед этим около 30 метров.