Заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин отказался встречаться с членами Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Встреча была запланирована на вторник, 15 сентября.

Об этом в субботу, 12 сентября, заявил заместитель главы Комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Сегодня Витольд Фокин отказался проводить встречу с Комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, которая должна была состояться 15 сентября. Озвученная причина - занятость и необходимость работать в Трехсторонней контактной группе", - написал Качура в своем телеграм-канале.

По его словам, в ближайшее время встреча не состоится, а конкретная дата мероприятия до сих пор не определена.

Стоит отметить, что на встрече с Фокиным члены Комитета хотели заслушать его позицию касательно нарушения перемирия на Донбассе.

Напомним, 18 августа премьер-министр Украины в 1990-1992 годах Витольд Фокин был назначен первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. На своей должности Фокин заявил, что для решения проблемы Донбасса необходим компромисс с Российской Федерацией.

Ранее "Страна" публиковала большое интервью с Фокиным на тему военного конфликта на Донбассе, после которого политика внесли в базу "Миротворца".