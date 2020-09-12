В субботу 12 сентября в турецкой провинции Анкара разбушевался сильнейший ураган, который может затопить западную и северную часть региона.

Об этом информирует Главное управление метеорологии Турции. По данным экспертов, ураган длился не менее двух часов и прогноз неутешителен.

"Согласно данным с радаров, ожидаются сильные ливни и грозы в западной и северной частях Анкары (в районе городов Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам) в течение следующих двух часов. Следует быть осторожными и готовыми к наводнениям, граду и сильному ветру", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в 80 километрах от столицы Турции пронеслась песчаная буря, в результате чего прилегающий город был погружен в полумрак. Пользователи сети поделились кадрами этого природного явления.

При этом до столицы страны Анкары песчаная буря до сих пор так и не дошла. В столичном районе Чанкая местами моросит дождь, порывы ветра, согласно данным метеорологов, достигают 7,2 м/с. Видимость над городом значительно ухудшилась. Однако, несмотря на непогоду, жители турецкой столицы продолжают ходить по улицам и ездить по дорогам на автомобилях.

Uzun zamandır yağış görülmeyen Ankara'da, cb bulutunun oluşturduğu kuvvetli rüzgarlar toz fırtınasına neden oluyor. Toz fırtınası ve yağışların 19:00 a kadar yer yer devam etmesi bekleniyor. #polatlı pic.twitter.com/RTVKQwQ2mS — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 12, 2020

Напомним, тайфун "Хайшен" недавно обрушился на юг Японии. Специалисты-метеорологи назвали катаклизм самым мощным в 2020 году.

Ранее мы писали, что мощный ураган "Лора" обрушился на юго-западную часть американского штата Луизиана. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере шесть человек.