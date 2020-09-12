Украинская девушка Бонда Ольга Куриленко победила коронавирус. Фото
Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая уже переболела коронавирусом, показала поклонникам, как защищает себя от вируса.
Снимок она показала на своей странице в Instagram.
"Снова в пути", - подписала фото артистка.
На снимке актриса позирует в медицинской маске, несмотря на то, что на фоне нет ни одного человека. Кроме того, Куриленко дополнительно защитила себя перчатками.
Как известно, 40-летняя актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала в качестве модели, а известность как актриса приобрела после выхода фильма "Париж, я люблю тебя".
Напомним о том, что украинская актриса Голливуда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом в марте.
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