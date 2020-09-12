Ольга Куриленко позирует в маске и перчатках. Фото: Instagram

Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая уже переболела коронавирусом, показала поклонникам, как защищает себя от вируса. 

Снимок она показала на своей странице в Instagram.

Ольга Куриленко победила Сovid-19

"Снова в пути", - подписала фото артистка.

На снимке актриса позирует в медицинской маске, несмотря на то, что на фоне нет ни одного человека. Кроме того, Куриленко дополнительно защитила себя перчатками. 

Как известно, 40-летняя актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала в качестве модели, а известность как актриса приобрела после выхода фильма "Париж, я люблю тебя".

Напомним о том, что украинская актриса Голливуда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом в марте.

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