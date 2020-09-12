Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая уже переболела коронавирусом, показала поклонникам, как защищает себя от вируса.

Снимок она показала на своей странице в Instagram.

"Снова в пути", - подписала фото артистка.

На снимке актриса позирует в медицинской маске, несмотря на то, что на фоне нет ни одного человека. Кроме того, Куриленко дополнительно защитила себя перчатками.

Как известно, 40-летняя актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала в качестве модели, а известность как актриса приобрела после выхода фильма "Париж, я люблю тебя".

Напомним о том, что украинская актриса Голливуда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом в марте.