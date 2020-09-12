Президент Украины Владимир Зеленский пообещал рассказать после проведения местных выборов, кто виноват в том, что танкер "Делфи" не могли убрать с одесского пляжа на протяжении долгого времени, и с какой политической партией эти люди связаны.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время пресс-брифинга в Одессе в субботу, 12 сентября.

"Десять месяцев владельцы не давали государству никакой возможности, чтобы мы занимались этими работами. Местная власть ничего не могла сделать. Никто предметно фундаментально ничего с собственниками сделать не смог. Мы с ними поговорили, я считаю, что они преступники, потому что они сказали неправду и мне лично. Они нас попросили дать месяц и сказали, что найдут компанию, которая заберет с пляжа этот танкер "Делфи", - сказал Зеленский.

Он добавил, что интерес властей привлекло то, что танкер был "без опознавательных знаков и без флагов".

"Все боялись, и нам говорили, что там какие-то западные бенефициары. Мы нашли бенефициаров. Не будем говорить название политической партии, потому что скажут, что я это сказал перед местными выборами. Мы подождем окончания местных выборов, а потом расскажем вам, кто есть бенефициары этого "западного", "современного" танкера", - отметил Зеленский.

По словам президента, владельцы "Делфи" не давали убрать его пляжа, потому что хотели на этом заработать деньги.

"Просто распилить это на металл, как эти люди всю жизнь "распиливали" нашу страну", - отметил он.

Видео: YouTube/ НАШ

Ранее мы писали, что Зеленский поблагодарил участников подъема токсичного танкера "Делфи".