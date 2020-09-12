Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор был задержан правоохранителями в Корсике по обвинениям в непристойном поведении.

Об этом сообщили в агентстве "AFP" со ссылкой на заявление полиции.

Как отмечается, Макгрегора обвиняют в демонстративном поведении сексуального характера и попытке сексуального насилия. Жалоба на 32-летнего ирландца поступила 10 сентября, когда он отдыхал на острове Корсика. Другие подробности предъявленных обвинений не указываются.

Отметим, что у Макгрегора не в первый раз возникают проблемы с законом. Так, в прошлом году ирландца осудили за избиение пожилого жителя Дублина, который после этого испытывал проблемы со зрением и неделю не выходил из дома. Тогда Макгрегор был лишь оштрафован.

Этим летом спортсмен объявил о завершении карьеры, причем сделал это в третий раз.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).