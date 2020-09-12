Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время не следует ждать значительных перестановок в украинском правительстве.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "NewsOne" в субботу, 12 сентября.

"Я не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров. Коллеги выступали с критикой некоторых министров. С чем-то я могу быть согласен, с чем-то, я думаю, нет. Но сегодня говорить, во время бюджетного процесса, - я хотел бы напомнить, что до 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект бюджета на следующий год, - и в условиях тех вызовов, которые стоят перед государством как внутри, - это и борьба с коронавирусом, вы видите возрастание показателей фактически каждый день, - и другие важные аспекты нашего существования, - это и война, и социально-экономическое состояние государства, - говорить о глобальной трансформации Кабинета министров сегодня и в ближайшее время, я думаю, не стоит", - сказал Разумков.

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос, могут ли быть ротации в экономическом блоке Кабмина, Разумов ответил: "Теоретически возможно. Это может быть инициировано и одним народным депутатом, а зал будет определяться: поддержать, или отклонить это предложение".

Напомним, ранее Разумков также заявлял, что считает маловероятной отставку Кабмина перед местными выборами.

Кроме того, спикер отмечал, что готов распустить Раду в случае указа Зеленского.