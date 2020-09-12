Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова считает, что Украина действовала в рамках закона во время событий с задержанием "вагнеровцев" накануне президентских выборов в Беларуси.

Об этом генпрокурор рассказала в интервью журналисту Савику Шустеру, опубликованном в субботу, 12 сентября.

"Когда стали развиваться эти события, было понятно, что это опять-таки случай, когда Украину пытаются втянуть.., и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожным. Мы действовали четко в рамках закона", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что ходатайство о выдаче российских наемников было направлено Офисом генпрокурора, потому что есть основания полагать, что "это преступники, которые воевали против Украины".

На вопрос, надеялась ли она на выдачу "вагнеровцев" Украине, глава ведомства ответила: "Надеялись мы или нет, мы должны это делать и мы отработали на 100 процентов".

"У меня был разговор с генеральным прокурором Беларуси относительно этого. Я проговорила квалификацию статьи, которую мы инкриминируем, мы были в переговорим процессе, но случилось как случилось", - отметила Венедиктова.

В то же время она заявила, что вне зависимости от того, видел ли Офис генпрокурора перспективу выдачи наемников, прокуратура обязана была сделать соответствующие шаги.

"Мы понимали, что тут будет такой привкус международной геополитики стопроцентно. И при этом не одного государства, которое втянуто в это… Но Украина не вмешивается в дела других государств: мы остаемся в сфере уголовной юстиции", - сказала Венедиктова.

Так же Венедиктова отреагировала на предположение касательно того, что история с "вагнеровцами" была разработана в Украине.

"Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство и следствие ведется", - сказала глава Офиса генпрокурора.

Венедиктова добавила, что ГБР расследует по данному факту не одно уголовное производство.

"Поэтому те люди, которые считают себя ценными свидетелями и могут что-то сообщить следствию дополнительно, думаю, что органы досудебного следствия должны их допросить. Говорить намеками о государственных позициях, мне кажется, что если есть информация, надо прийти и сообщить", - сказала генпрокурор.

Также, говоря о грядущем допросе экс-главы Офиса президента Андрея Богдана в связи с его высказываниями в недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону, Венедиктова отметила: "ГБР реально должно допросить (Богдана - Ред.), и если есть состав преступления или появятся новые заявления, они должны расследоваться".

"Если Андрей Иосифович это заявляет, он прекрасно понимает, какие последствия это может повлечь", - уточнила генпрокурор.

В то же время Венедиктова отметила, что Офис генпрокурора не намерен ничего замалчивать или покрывать кого-то.

"Но мы это будем делать без хайпа", - резюмировала глава ведомства.

Видео: YouTube/ Shuster online

Напомним, в конце июля под Минском были задержаны 33 российских наемника. В Беларуси заявили, что боевики работали на ЧВК "Группа Вагнера" и прибыли на территорию республики для дестабилизации обстановки перед выборами президента.

В свою очередь Офис генпрокурора Украины направил белорусским коллегам обращение по поводу выдачи 28 наемников, так как они подозреваются в незаконном участии в военных действиях на Донбассе. Однако уже 14 августа Беларусь передала задержанных Российской Федерации.

Позже в деле о задержании 33 россиян под Минском заговорили об украинском следе, в чем подробно разбиралась "Страна".