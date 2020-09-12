Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание подготовить программу поддержки фермеров, пострадавших от засухи, которая предусматривает расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Одесскую область, передает пресс-служба Офиса президента.

"Я говорил с фермерами. Поставлена ​​задача. По программе "5-7-9%" будет выделена часть и для фермеров. Прежде всего для пострадавших от засухи в Украине", - отметил Зеленский.

По его словам, по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано займов на сумму 6 млрд грн.

Также он отметил, что профильные министерства должны разработать программы орошения.

"Все жалуются, что долгие годы были засуха, а фермеры теряют урожай. Да, это природа, это климат, но государство не может отвечать, что это только природа и климат", - отметил Владимир Зеленский.

Глава страны подчеркнул, что Кабмин должен решить вопросы страхования урожая.

Напомним, с февраля этого года в Украине стартовала утвержденная правительство программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности.

Весной Кабмин расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее эта сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительство увеличило максимальную сумму кредита по программе 2 млн грн до 3 млн грн.

Ранее "Стран" подробно писала о том, почему банкиры выдают мизерное число кредитов по программе 5-7-9%.