Предприятие "Беларуськалий" продолжит стачку в рамках протеста против действующей власти в Беларуси.

Об этом в субботу, 12 сентября, информирует стачечный комитет завода в своем Телеграм-канале.

"Стачком объявляет бессрочную стачку (отказ от работы по политическим мотивам)", - говорится в сообщении.

Стачечный комитет завода опубликовал данный пост после того, как Минский областной суд объявил забастовку "Беларуськалия" незаконной. Представители предприятия добавили, что стачка проходит на основании Международного пакта ООН "Об экономических, социальных и культурных правах".

Напомним, 17 августа, через восемь дней после окончания основного дня выборов президента Беларуси, на всех шахтах "Беларуськалия" в Солигорске была прекращена добыча руды. Днем ранее, 16 августа, оппозиция в Беларуси призвала к общенациональной забастовке.

Ранее мы писали, что завтра, 13 сентября, в Минске пройдет оппозиционный "Марша героев", в котором примут участие активисты, отличившиеся во время массовых протестов в Беларуси.