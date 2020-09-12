Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Одесскую область принял участие в презентации Стратегии развития области на 2021-2027 годы и рассказал о важности местных выборов.

Об этом в субботу сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня мы продолжаем представлять стратегии развития украинских регионов. 25 октября в нашей стране - местные выборы. Теперь, когда завершается очень важная реформа для Украины - реформа децентрализации, эти выборы являются сверхважными. Регионы получают значительные полномочия и финансирование. И каждый житель региона должен четко понимать, как используются его средства, на что они идут и самое главное - для чего", - сказал президент.

Он отметил, что именно региональные стратегии развития призваны ответить на эти вопросы.

Также Зеленский считает, что каждый регион Украины имеет огромный потенциал и будущее. Главное - четко определить свои сильные стороны и в партнерстве с центральной властью развивать их, двигаясь вперед, к процветанию.

По его словам, у Одесской области - невероятные перспективы.

"Мы всегда называем Одессу "жемчужина у моря". По моему мнению, это слишком скромно, потому что Одесская область - это целое сокровище у моря", - подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что Одесский регион - это логистический хаб, морские ворота и туристическое сердце Украины, у которого большой потенциал регионального производства, сельского хозяйства и транзитной отрасли, развития малого, среднего и крупного бизнеса, науки, культуры и спорта.

"Мы обязательно должны сделать этот регион местом, где хочется отдыхать, путешествовать, учиться, работать. И все это одним словом - хочется жить", - отметил Владимир Зеленский.

Также лидер страны призвал меньше говорить и больше работать и показывать результат уже в ближайшее время, "а глобальные преобразования не растягивать на десятилетия, а вершить в ближайшие несколько лет".

Напомним, сегодня Зеленский в Одессе поехал инспектировать порт. Его сопровождал кортеж из 9 авто.

Ранее президент прокомментировал российские учения "Кавказ-2020" у границ Украины, завив, что страна к ним готова.