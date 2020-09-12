Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные власти не смогли решить проблему с затонувшим возле пляжа "Дельфин" танкером "Делфи" и поблагодарил за демонтаж судна министерство инфраструктуры, администрацию морских портов, а также других специалистов.

Об этом глава государства сказал во время своего рабочего визита в Одесскую область, передает Офис президента.

Так, Зеленский отметил, что в течение восьми месяцев владельцы судна "Делфи" не убирали затонувший танкер с одесского пляжа и не давали государству возможности провести соответствующие работы. Также он заявил, что компания не смогла предотвратить загрязнение акватории Черного моря нефтепродуктами.

"Всех поздравляю - танкера Delfi на пляже уже нет. Побороли эту историю", - сказал Зеленский.

По его словам, местные власти оказались неспособны справиться с этой проблемой. В то же время Зеленский поблагодарил министерство инфраструктуры, администрации морских портов, водолазов и спасателей, которые помогли решить проблему.

"Прошло 50 дней. Всех работ было 30 дней. Понимаю, что это долго, но в целом, если взять срок, за который государство смогло отбуксировать танкер, я считаю, что это было быстро", - считает Зеленский.

Как сообщала "Страна", танкер "Делфи" потерпел крушение в ноябре 2019 года. В результате сильного урагана в порту "Южном" судно сорвало с якоря и унесло в море. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа "Дельфин".

Ранее мы писали, что 10 сентября танкер был успешно пришвартован в порту Черноморска Одесской области. Его ждет утилизация.