Запорожский автомобилестроительный Завод (ЗАЗ) заявил, что начинает производство автомобилей "Groupe Renault" для украинского рынка. Проект реализуется на мощностях в Запорожье.

Об этом сообщила пресс-служба ЗАЗ.

Как отмечается, перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества "Groupe Renault". Система "Alliance Production Way" развернута на заводе и будет строго следить за обеспечением украинского рынка автомобилями международного уровня качества.

"Мы гордимся тем, что реализуем этот проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка", - заявил председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", - отметил управляющий директор "Groupe Renault Export" Регион Евразия Макс Миссана.

Напомним, что в прошлом году стало известно, что Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу свое имущество из-за долгов.