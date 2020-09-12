Украинский шоумен, кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула в 2016 году участвовал в рекламной кампании ЖК "Миллениум Сити", которая занимается строительством жилья в Буче Киевской области. Тогда артист сообщал с билбордов "Я буду тут жить" (то есть будет жить в Буче). Однако на столичные выборы Притула пошел со слоганом "Я тут живу" (то есть будет жить в Киеве).

Курьезную смену лозунгов заметили пользователи соцсетей. Отметим, что компания-застройщик в 2016 году даже выпустила видеоролик с Притулой, который призывал покупать квартиры в Буче.

Видео: YouTube/ ЖК Millennium State

Ранее "Страна" рассказывала о том, кто станет конкурентом действующего городского головы Киева Виталия Кличко на грядущих выборах.

Также мы расспросили представителей украинского шоу-бизнеса о том, как они смотрят на выдвижение Притулы в мэры столицы.