Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на планы России провести в конце месяца масштабные военные учения "Кавказ-2020" недалеко от украинской границы.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в рамках визита в Одесскую область, передает "УНИАН".

По словам президента, этот вопрос был детально изучен. Зеленский отметил, что учения также обсуждались с командующим ВСУ, представителями Генштаба, Министерства обороны и разведки.

"Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся, мы готовы полностью", - заявил глава государства.

Напомним, о том, что Россия проведет "Кавказ-2020" стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил их на сентябрь. В мае этого года Москва подтвердила, что активная фаза маневров начнется осенью, а подготовительная еще в июле. При этом в российском ведомстве назвали их самыми масштабными военно-стратегическими учениями года.

В свою очередь Украина в ответ на российский "Кавказ-2020" заявила, что проведет военные учения со странами НАТО.