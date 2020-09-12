Оппозиционная акция протеста "Женский марш" в Минске завершилась. Белорусские правоохранители задержали еще нескольких участниц демонстрации.

Об этом в субботу, 12 сентября, информирует РИА Новости.

Сообщается, что после завершения акции протеста участники спустились в метро. Тем не менее, некоторые из них подверглись жестким задержаниям в районе проспекта Независимости.

По данным независимого правозащитного центра "Весна", в столице Беларуси силовики сегодня задержали не менее 37 человек.

Напомним, сегодня в Минске ОМОН силой сажал женщин в автозаки.

Ранее мы писали, что в Беларуси 93 футболиста высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, национальной и молодежной сборных записали видео, в котором осудили милицейское насилие в стране.

Тем временем глава республики Александр Лукашенко отправился в Минск на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Встреча лидеров двух государств предположительно состоится в понедельник, 14 сентября.