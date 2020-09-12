Американские сенаторы и конгрессмены из Демократической и Республиканской партий направили письмо в корпорацию The Walt Disney Company из-за съемок фильма "Мулан" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР). Политики требуют от компании объяснить сотрудничество с китайскими органами безопасности во время производства картины.

Об этом в субботу, 12 сентября, информирует пресс-служба Комиссии по Китаю Конгресса США.

Так, сенаторы обратились к главе корпорации Бобу Чапеку с требованием объяснить сотрудничество с китайскими правоохранителями в СУАР, где по данным американских чиновников систематически нарушаются права уйгуров.

"Решение снимать части "Мулан" в СУАР в сотрудничестве с местными службами безопасности и пропаганды является молчаливым признанием легитимности этих преступников, чьи деяния могут быть приравнены к геноциду", - говорится в письме.

Подписантами данного обращения стали 18 сенаторов и членов Палаты представителей.

Стоит отметить, что СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств Китая - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным властей Китая, в этом районе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. В 2018 году в ООН заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут незаконно содержаться" до 1 миллионов уйгуров.

Стоит отметить, что отношения Китая и США в последнее время переживают не лучшие времена. Так, ранее американский президент Дональд Трамп предрек власть КНР над Штатами в случае победы кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента страны, которые пройдут в ноябре этого года.

В свою очередь директор Национальной разведки США Джон Ратклифф заявил, что Китай несет большую угрозу безопасности американского государства, чем Россия.