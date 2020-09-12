Впервые за несколько месяцев в Париже и других городах Франции возобновились акции протестов "желтых жилетов". В результате силовики задержали две сотни человек.

Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает французская полиция в соцсети.

Также отмечается, что 35 участникам акции выписали штрафы.

По информации газеты "Le Parisien", две манифестации были запрещены столичной префектурой, но на несколько других было дано согласие, в частности, на марши от площади Биржи и от площади Ваграм.

Когда колонна начала двигаться по авеню Ваграм между манифестантами и силовиками начались столкновения. Во время задержаний полиция применяла гранаты со слезоточивым газом. В свою очередь, по данным СМИ, участники акции поджигали мусорные баки и опрокидывали городское оформление.

Кроме того, на Елисейских полях и прилегающих к ним улицах, где манифестации запрещены после погромов "желтых жилетов" в конце 2018 года, полиция проводила досмотры и обыски прохожих.

В данный момент в столице Франции закрыты многие станции метро и скоростные пригородные линии RER.

Напомним, в середине ноября 2018 года во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтых жилетов" и традиционно проводились по субботам. Со временем требования участников движения расширились, выступления связаны с недовольством действиями властей.

Тем временем сегодня в Минске силовики "пакуют" в автозаки участниц "Женского марша" протеста.