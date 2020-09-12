Председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко подал в отставку. Причиной этого решения чиновник назвал отсутствие у него возможности формировать состав кандидатов в областной совет.

Соответствующий пост Прокопенко опубликовал в своем Facebook в субботу, 12 сентября.

"Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА. Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", - заявил Прокопенко.

Он добавил, что этот конфликт может "вредить президенту и нашей политической силе (партии "Слуга народа" - Ред.)".

"Поэтому я не буду его углублять", - сказал Прокопенко.

Президентский указ об увольнении чиновника пока издан не был.

Напомним, политолог Андрей Прокопенко возглавил Черниговскую ОГА 1 ноября 2019 года.

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