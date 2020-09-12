Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с семьей отправился на самолете в Сочи, где встретится с главой России Владимиром Путиными.

Об этом в субботу, 12 сентября, сообщил Телеграм-канал "NEXTA Live".

"Самолёт, на борту которого предположительно находятся члены семьи Лукашенко, вылетел в Сочи", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Кремль анонсировал встречу президентов Беларуси и России. Сообщалось, что Лукашенко направится к Путину сразу после воскресного митинга оппозиции.

Позже стало известно, что переговоры пройдут в понедельник, 14 сентября, в России. Президенты встретятся в Сочи.

Ранее сообщалось, что посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев презентовал главе республики Александру Лукашенко карту, на которой белорусские территории изображены включенными в состав Российской империи.