"Саша, sorry, ты не наша love story". В Киеве проходит шествие в поддержку марша белорусских женщин
В Киеве проходит Марш солидарности с белорусскими женщинами, которые сегодня, 12 сентября, в Минске подверглись жестким задержаниям со стороны силовиков. В центре украинской столицы собрались около ста демонстрантов.
Об этом передает "Укринформ".
Марш начался возле Стеллы на Майдане Независимости, после этого участники акции направились в сторону посольства Беларуси. Там после завершения марша пройдет митинг.
Протестующие вышли с плакатами "Саша, sorry, ты не наша love story", "Лучшие друзья женщины - права человека", "Свободу политзаключенным". Участницы демонстрации одеты в одежду бело-красных цветов, которые использует белорусская оппозиция.
Участники киевской акции утверждают, что белорусские власти активно противостоят активисткам, которые выходят на улицы городов республики в рамках оппозиционных мероприятий. Так же нередко фиксируются случаи грубого обращения с активистками.
Демонстрантки выступают против полицейского насилия в Беларуси и за демократическую смену действующей власти в республике.
Напомним, сегодня, 12 сентября, в Минске на площади Свободы ОМОН начал задерживать участниц "Женского марша", активисток силой сажают в автозаки и увозят с места.
Ранее мы писали, что оппозиция Беларуси назначила на завтра, 13 сентября, "Марш героев" в Минске. В шествии примут участие активисты, которые отличились в период протестов.