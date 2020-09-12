В Киеве проходит Марш солидарности с белорусскими женщинами, которые сегодня, 12 сентября, в Минске подверглись жестким задержаниям со стороны силовиков. В центре украинской столицы собрались около ста демонстрантов.

Об этом передает "Укринформ".

Марш начался возле Стеллы на Майдане Независимости, после этого участники акции направились в сторону посольства Беларуси. Там после завершения марша пройдет митинг.

Протестующие вышли с плакатами "Саша, sorry, ты не наша love story", "Лучшие друзья женщины - права человека", "Свободу политзаключенным". Участницы демонстрации одеты в одежду бело-красных цветов, которые использует белорусская оппозиция.

Участники киевской акции утверждают, что белорусские власти активно противостоят активисткам, которые выходят на улицы городов республики в рамках оппозиционных мероприятий. Так же нередко фиксируются случаи грубого обращения с активистками.

Демонстрантки выступают против полицейского насилия в Беларуси и за демократическую смену действующей власти в республике.

Напомним, сегодня, 12 сентября, в Минске на площади Свободы ОМОН начал задерживать участниц "Женского марша", активисток силой сажают в автозаки и увозят с места.

Ранее мы писали, что оппозиция Беларуси назначила на завтра, 13 сентября, "Марш героев" в Минске. В шествии примут участие активисты, которые отличились в период протестов.